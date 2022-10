Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Die Zahlungsmoral, also der Anteil verspäteter unduneinbringlicher Forderungen, hat sich in Europa seit 2019 verschlechtert. Beietwa jedem 5. Unternehmen führt diese Entwicklung zu Existenzängsten. InDeutschland zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Die Zahlungsmoral hierzulandeist seit 2019 konstant und bleibt auch nach drei Jahren die höchste imeuropäischen Vergleich. Das ergab die repräsentative EOS Studie "EuropäischeZahlungsgewohnheiten", für die 3.200 Unternehmen in 16 europäischen Ländernbefragt wurden.Trotz verlängerter Zahlungsfristen durch die Unternehmen, haben 14 Prozent derKund*innen in Deutschland ihre Rechnungen zu spät oder gar nicht beglichen. Mitdiesem Ergebnis schneidet Deutschland deutlich besser als der europäischeDurchschnitt ab. Denn im Vergleich zur Vorgängerstudie von 2019, wo insgesamt 19Prozent der Rechnungen in Europa verspätet oder gar nicht gezahlt wurden, sindes in der aktuellen Studie bereits 21 Prozent. Im westeuropäischen Vergleichzeichnet sich dieser Trend ebenfalls ab: Mit Ausnahme von Deutschland undBelgien. Der Anteil verspäteter oder uneinbringlicher Zahlungen ist inDeutschland seit 2019 konstant geblieben und in Belgien von 20 auf 18 Prozentgesunken. Das sind die niedrigsten Werte in Europa.Als Folge dieser Zahlungsverzögerungen gaben europäische Unternehmen an, amhäufigsten selbst mit Liquiditätsengpässen (42 Prozent) sowie Gewinneinbußen (51Prozent) zu kämpfen. Dadurch musste knapp ein Drittel der Unternehmen ihreInvestitionen reduzieren (30 Prozent) und Preise erhöhen (28 Prozent).Entsprechend pessimistisch blicken die Unternehmen in die Zukunft. So gehen inEuropa und Deutschland je 24 Prozent der Befragten davon aus, dass sich dieZahlungsmoral negativ entwickeln wird. "Dass sich die Zahlungsmoral deutlichverschlechtert hat, ist beunruhigend - gerade, weil wir angesichts aktuellerWirtschaftszahlen und der hohen Inflation mit einem weiteren Rückgang desZahlungsniveaus rechnen müssen", kommentiert Marwin Ramcke, CEO der EOS Gruppe.Professionalisierung im Forderungsmanagement kann Liquidität sichernUm Forderungen beizutreiben, arbeiten immer mehr Unternehmen mit externenDienstleistern im Forderungsmanagement zusammen. So auch in Deutschland: Bei 35Prozent der Unternehmen erfolgt die Bearbeitung sowohl über interne als auchexterne Dienstleister. 10 Prozent der Unternehmen haben das Forderungsmanagementsogar komplett an externe Dienstleister outgesourct. Und diese Zusammenarbeit