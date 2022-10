Unternehmensnummer ersetzt Mitgliedsnummer bei der BG BAU (FOTO)

Berlin (ots) - Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

erhalten bundesweit einheitliche Unternehmensnummern, diese lösen die bisherigen

Mitgliedsnummern ab. Die Unternehmensnummer (UNR.S) erleichtert zukünftig die

Kommunikation zwischen Unternehmen und Unfallversicherung. Am 21. Oktober

startet die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) mit dem Versand: Bis

zum Jahresende erhalten alle Unternehmerinnen und Unternehmer die neue Nummer

automatisch per Post.



Deutschlandweit und in allen Branchen erhalten bis zum 1. Januar 2023 alle

Unternehmen, die der gesetzlichen Unfallversicherung angehören, eine eindeutige

Identifikationsnummer. Ab diesem Zeitpunkt lösen die neuen Nummern die

bisherigen elfstelligen Mitgliedsnummern ab. Die Umstellung hat das Ziel, den

Austausch zwischen Unternehmen und ihrer Unfallversicherung zu beschleunigen und

zu vereinfachen.