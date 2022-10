Konsumklima in der Zeitenwende: Verbraucherstimmung eingetrübt, aber nicht hoffnungslos (FOTO) Düsseldorf (ots) - Aktuelle Studie von Nordlight Research und innerSense untersucht Umgang der Deutschen mit wiederholten Krisen- und Destabilisierungserfahrungen und analysiert die Auswirkungen auf das Konsumklima und das Konsumverhalten in verschiedenen Branchen

Viele Bundesbürger erleben derzeit eine emotionale Achterbahnfahrt: Lässt sich die Aufbruchstimmung nach Corona weiter aufrecht erhalten? Oder bricht der Optimismus durch Inflation, Energieschock und Krieg in der Ukraine wieder zusammen? In diesem ambivalenten Spannungsfeld entwickeln die Verbraucher hierzulande sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit wiederholten Krisen- und Destabilisierungserfahrungen: Manche zeigen sich agil und bereits krisenerprobt, andere verharren in Passivität und Schockstarre, wieder andere wollen sich ihren Lebenshunger und Zweckoptimismus durch nichts nehmen lassen.

Auf das Konsumklima und das individuelle Konsumverhalten hat dies ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ebenso auf verschiedene Branchen. Für undifferenzierte Schwarzmalerei besteht daher ebenso wenig Anlass wie für Schönfärberei. Die Zeitenwende birgt im Konsumbereich, neben offensichtlichen Problemen und Einschränkungen, auch neue Chancen. Anbieterseitig lohnt es, Kunden und Verbraucher differenziert anzusprechen - gemäß ihrer jeweils vorherrschenden Motive und Lösungsstrategien in der Krisenbewältigung.

Dies zeigt die gemeinsame Studie "Konsumklima in der Zeitenwende" der beiden Marktforschungsinstitute Nordlight Research und innerSense. Für die groß angelegte Konsumentenstudie wurden zunächst tiefenpsychologische Gruppendiskussionen und Einzelinterviews zum Krisenerleben und zum aktuellen wie zukünftigen Konsumverhalten durchgeführt und nachfolgend über 2.000 Bundesbürger ab 16 Jahren repräsentativ dazu befragt.



"Die generelle Konsumstimmung dreht - nach zwischenzeitlichem Aufschwung durch das Ende von Corona und Lockdowns - sehr stark in Richtung 'Clever Sparen' und 'Mit Bedacht ausgeben'", sagt Thomas Donath, Geschäftsführer bei Nordlight Research. "Mehr als nur offensichtliche allgemeine Trends anzuschauen, lohnt aber, ein wirklich differenziertes Bild der Konsumenten zu gewinnen. Und dabei neben rein ökonomischen Faktoren auch die unterschiedliche Psychologie der Verbraucher zu berücksichtigen."