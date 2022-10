JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass der Online-Händler die Erwartungen erfüllt. Wegen der derzeitigen Unsicherheiten geht sie aber vorsichtig an das Jahr 2023 heran. Damit gebe es in ihren Augen keinen Grund, derzeit einzusteigen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 22:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,74 % auf 21,58EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m