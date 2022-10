Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 06.10.2022

Kursziel: 16,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Umsatz in H1 organisch stabil - Entfaltung der enormen Wachstumstreiber aufgrund externer Faktoren gehemmt



Die Wolftank Gruppe hat kürzlich ihren H1-Bericht vorgelegt. Die Geschäftsentwicklung blieb dabei auch aufgrund externer Faktoren hinter unseren Erwartungen zurück.



Starker Umsatzanstieg durch Konsolidierungseffekt geprägt: Das Unternehmen konnte in H1 seinen Umsatz um 42,6% yoy auf 29,0 Mio. Euro steigern. Wir hatten u.a. aufgrund des anorganischen Wachstumsbeitrages, der Wiederaufnahme der China-Aktivitäten und des starken Kerngeschäfts einen Umsatz von 33,0 Mio. Euro erwartet. Unter Berücksichtigung des Konsolidierungseffektes der Mares Slr. (MONe: 9,0 Mio. Euro) wurde ein Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt (-1,2% yoy). Laut Unternehmen wurden personelle Kapazitäten gezielt zum Ausbau des Vertriebs allokiert und mit Mares eine anorganische Wachstumschance genutzt. Aussagegemäß verfügt man nun über eines von wenigen Ingenieursteams am Markt zur Umrüstung traditioneller Tankstellen auf LNG- bzw. Wasserstoff, sodass Wolftank von der Neuordnung des Energiesektors spürbar profitieren sollte.

EBITDA deutlich verbessert: Nach 6M erzielt Wolftank ein EBITDA von 1,4 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 4,9%). Dieser Wert zeigt eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (-0,2 Mio. Euro), lag aber dennoch unter unserer Erwartung (MONe: 2,4 Mio. Euro). Zudem ist die Verbesserung durch einen Anstieg der aktivierten Eigenleistungen determiniert (0,7 Mio. Euro; Vj.: 0,1 Mio. Euro), die im Zuge unterschiedlicher Entwicklungsleistungen v.a. im Wasserstoff-Segment gebildet wurden. Das EBIT lag mit -0,3 Mio. Euro nur leicht im negativen Bereich. Wir hatten allerdings erwartet, dass Wolftank vor dem Hintergrund einer deutlichen Erlössteigerung bereits 2022 ein spürbar positives Ergebnis ausweist.



