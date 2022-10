Hochkarätiger Neuzugang bei AvS - International Trusted Advisors Susanne Lang berät künftig Familienunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum zu Nachfolgen und Transformationsprozessen (FOTO)

Frankfurt am Main/Singapur (ots) - AvS - International Trusted Advisors, eine

Unternehmensberatung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie

die strategische Beratung von Familienunternehmen, verstärkt ihr Team mit

Susanne Lang. Ab Oktober 2022 wird die Expertin für Leadership und Senior

Executive Development das Asiengeschäft der Firma leiten und weiter ausbauen.



Susanne Lang verbindet mehr als 15 Jahre branchenübergreifende Erfahrung im

Executive Coaching sowie in der Beratung zu Leadership-Themen mit

internationaler Management-Expertise in D2C-Großunternehmen. Als neue

Geschäftsführerin APAC (Asien-Pazifik) wird sie von Singapur aus Klienten im

dortigen Raum bei der Besetzung von C-Level-Positionen, der Evaluation von

Management-Teams und in Fragen der Corporate Governance in familiengeführten

Unternehmen unterstützen.