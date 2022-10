Gas-Krise in Deutschland - Bauingenieur gibt Insider-Tipps, um Kosten zu sparen (FOTO)

Mainz (ots) - Die Deutschen stellen sich zurzeit auf explodierende Gaspreise

ein. Wer im Winter nicht frieren, aber auch gleichzeitig den Geldbeutel schonen

will, muss jetzt vorsorgen. Doch die Nachfrage nach Heizungswartungen ist so

hoch, dass mit endlos langen Wartezeiten zu rechnen ist.



"Neben der Heizungswartung gibt es eine Reihe von Alternativen, mit denen

genauso viel Gas gespart werden kann. Wer jetzt nicht auf der Warteliste stehen

will, kann auch anders vorsorgen", sagt Luca Arenz. Er ist Ingenieur und

Fachplaner für Passiv-, Null- und Plus-Energie-Häuser. In diesem Artikel gibt er

wertvolle Insider-Tipps, um die Heizkosten im Winter zu reduzieren.