Amazon startet mit ersten vollelektrischen Lkw in Deutschland

- Die Fahrzeuge sind ein wichtiger Meilenstein auf Amazons Weg, bis 2040

CO2-neutral (net-zero carbon) zu sein

- 20 vollelektrische Lkw von Volvo werden bis Ende des Jahres in Deutschland in

Betrieb genommen

- Die Fahrzeuge sind in Dortmund und Düsseldorf stationiert und transportieren

Produkte batteriebetrieben und ohne Abgas-Emissionen



Amazon hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen bis Jahresende seine

ersten 20 elektrischen Schwerlastfahrzeuge in Deutschland in Betrieb nehmen

wird. Die Inbetriebnahme der elektrischen Lkw ist ein wichtiger Meilenstein bei

der Elektrifizierung der schwer zu dekarbonisierenden mittleren Meile - dem

Bereich der Transportindustrie, in dem Fracht zwischen Lagerhallen befördert

wird. Die Ankündigung bringt Amazon einen Schritt näher an die vollständige

Dekarbonisierung der eigenen Lieferflotte und an das Ziel, bis 2040 CO2-neutral

(net-zero carbon) zu werden - zehn Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen.