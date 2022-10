Mit 3 Tricks zum Erfolg - so profitieren Kleinanleger vom Börsengang der Porsche-Aktien (FOTO)

Zwickau (ots) - Ende September steht uns der größte Börsengang ins Haus, den

Deutschland seit einigen Jahrzehnten erlebt hat. Dann nämlich sollen erstmals

die Porsche-Aktien gehandelt werden. Dass die Anteilsscheine des Herstellers

ebenso teurer wie hochwertiger Sportwagen dabei eine starke Nachfrage erleben,

gilt gegenwärtig als gewiss. Insbesondere die institutionellen Investoren sind

es, die dabei große Mengen an Aktien zeichnen wollen.



Für Kleinanleger sieht das nicht nach idealen Voraussetzungen aus, um das eigene

Depot ein wenig aufzustocken. Dennoch gibt es auch für sie einige Möglichkeiten,

an die begehrten Papiere zu gelangen, weiß Jens Rabe. Vor allem die nachfolgend

genannten drei Aspekte sollten private Käufer beachten, um beim Börsengang nicht

gänzlich leer auszugehen.





1. Die Zeit ist knapp - daher heute schon die Strategie planenIn lediglich zwei Wochen erscheint der Wertpapierprospekt, dem die Preisspannefür die Porsche-Aktien entnommen werden kann. Das ist der erste Schritt desgeplanten Börsenganges. Und der Auftakt für die Anleger, um ihre Gebote bei derBank einzureichen, über die sie die Aktien erwerben möchten.Neben der Stückzahl wird in diesem Rahmen auch der Maximalpreis je Anteilsscheinfestgelegt. Keine allzu große Hürde also für die Interessenten, die nunmehr rundzwei Wochen Zeit haben, ihre individuelle Anlagestrategie zu entwickeln - undihr erstes Gebot zu planen.2. Nur wenige Anfragen werden vollständig erfülltDoch Vorsicht, jedes gute Konzept darf sich den Realitäten nicht verschließen.Und diese sehen zumindest für die Kleinanleger beim geplanten Börsengang derPorsche-Aktien doch ein wenig trist aus. Denn gerade in den ersten Wochen istdavon auszugehen, dass das Papier deutlich überzeichnet sein wird - insbesondereinstitutionelle Investoren werden als Großkäufer agieren.Für Privatanleger bedeutet dieser Umstand, dass vermutlich nicht alle Anfragenberücksichtigt werden können. Ratsam ist es daher, vorab ein Gebot für einehöhere Stückzahl abzugeben und somit letztlich etwa jene Aktienmenge zugeteiltzu bekommen, die ohnehin anvisiert wurde.3. Auf bessere Einstiegspunkte wartenEbenso empfehlenswert ist es, bei einer nur kleinen Zuteilung nicht allzuenttäuscht zu sein. Immerhin wird sich die Aktie über viele Jahrzehnte am Marktbewegen - es sollten also noch genügend Möglichkeiten vorhanden sein, das Papierzu erwerben und damit das eigene Depot allmählich aufzubauen.Erfahrungsgemäß erleben derart stark nachgefragte Aktien in den ersten Monatennach dem Börsengang einen deutlichen Anstieg im Wert - durchlaufen danach abernicht selten ein Gefälle. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Anteilsscheine zuvernünftigen Kosten zu erwerben und bereits von den nächsten Preissprüngen zuprofitieren.Über Jens Rabe:Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsammit seinem Team hilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitendenAngestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse.