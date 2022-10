WARBURG RESEARCH stuft Suedzucker auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Höhere Verkaufspreise sollten den operativen Gewinn des Zuckerkonzerns im vergangenen Geschäftsquartal angetrieben haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Moment glänze wohl einmal mehr die Bioethanol-Tochter Cropenergies./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,16 % auf 12,44EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Suedzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m