Bankenaufsicht priorisiert IT-Sicherheit neben Nachhaltigkeit weiterhin hoch / 8. Symposium 'Bankenaufsicht' der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) mit viel Fachpublikum (FOTO)

Bonn (ots) - Die Herausforderungen für Kreditinstitute und ihre Kundinnen und

Kunden haben in diesem Jahr noch einmal zugenommen. Nachdem die deutsche

Wirtschaft die Corona-Pandemie auch dank staatlicher Hilfen und Sonderregelungen

relativ gut bewältigt zu haben scheint, führen nunmehr Ukraine-Krieg, gestörte

Lieferketten, Inflation sowie der Anstieg von Energiepreisen und Zinsen zu hohen

Belastungen. Zur 'Lagebesprechung' vor diesem Hintergrund trafen auf dem 8.

Symposium Bankenaufsicht der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM)

knapp 60 Fach- und Führungskräfte von Banken und Sparkassen auf hochkarätige

Referentinnen und Referenten der Aufsicht und Finanzwissenschaft.



Was jetzt auf die Bankenwelt zukommt, skizzierte Prof. Dr. Anne Böhm-Dries,

Inhaberin der Professur für Banksteuerung an der HFM: "Aufgrund der Eintrübung

der wirtschaftlichen Entwicklung und der gestiegenen Preise könnten die

Kreditausfälle bei Firmen- und Privatkunden steigen. Der Zinsanstieg dürfte zwar

mittelfristig das Zinsergebnis stabilisieren bzw. verbessern, könnte sich

kurzfristig allerdings bei einigen Kreditinstituten ergebnismindernd auswirken."

Die Bankenaufseher haben in dieser Situation eine wichtige Rolle und beobachten

die Entwicklungen genau, um rechtzeitig und flexibel zu reagieren.