Noratis: Solider Ansatz zahlt sich nun aus

Einen hohen Überschuss gebe es auch beim Cashflow, was sich allerdings im weiteren Jahresverlauf im Zuge des angekündigten Portfoliowachstums wieder ändern dürfte. Diesbezüglich habe Noratis nach dem Halbjahresstichtag bereits zwei weitere Transaktionen melden können und wolle den Ankaufprozess fortsetzen, wenn auch mit einem im Vorjahresvergleich reduzierten Tempo. Damit wolle sich das Unternehmen einen größeren Spielraum lassen, um von Einkaufsopportunitäten, die sich wegen der verschlechterten Marktbedingungen in den kommenden Monaten ergeben könnten, zu profitieren.

Noratis selbst sei natürlich auch von dem raueren Umfeld betroffen, insbesondere von dem Zinsanstieg geht ein negativer Effekt für die Profitabilität aus. Auch die steigenden Bewirtschaftungskosten und die Gefahr höherer Mietausfälle wirken sich belastend aus, so die Analysten. Das strategische Ziel, die Fixkosten allein aus dem Vermietungsergebnis zu decken, dem das Unternehmen in den letzten Jahren schrittweise nähergekommen gewesen sei, sei nun wieder in weitere Ferne gerückt. Allerdings dürfte dies nur temporär sein. Angesichts der hohen Inflationsraten und der vergleichsweise niedrigen Mieten im Noratis-Portfolio dürfte das Unternehmen gut in der Lage sein, die bisherige Profitabilität über schrittweise Mietsteigerungen wiederherzustellen, was die Analysten auch so in ihrem Modell angenommen haben.

Auch sonst scheine Noratis weiterhin ausreichend solide positioniert, um in dem schwieriger gewordenen Umfeld weiter erfolgreich zu bleiben. Die diesjährige Prognose dürfte durch die Halbjahreszahlen, mit denen vor allem schon das angestrebte Verkaufsergebnis eingefahren worden sei, bereits gut abgesichert sein. Ein Unsicherheitsfaktor bilde die Höhe des Bewertungsergebnisses, welches aber für das Cash-basiertes Modell der Analysten nicht relevant sei.

Nach der Aktualisierung ihrer Schätzungen an die veränderten Rahmenbedingungen in der Studie im September haben sie nun nur noch geringfügige Anpassungen an dem Modell vorgenommen und sehen den fairen Wert weiter bei 23,30 Euro je Aktie. Dass die Analysten damit deutlich unter dem NAV (30,02 Euro) liegen, unterstreiche den vorsichtigen Charakter der Schätzungen. Gleichwohl sehen sie auf dieser Basis für die Noratis-Aktie ein hohes Kurspotenzial von rund 70 Prozent, weswegen sie ihr Urteil „Buy“ bekräftigen.

Die Noratis Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,72 % auf 13,80EUR an der Börse Tradegate.