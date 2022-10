Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell im Bankensektor Ranking von Alvarez & Marsal bewertet die Leistung führender Banken im Bereich Nachhaltigkeit

N.Y./München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/)

, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse

seines ersten Green PACE-Rankings. Die von A&M durchgeführte Studie zeigt, wie

die 25 führenden europäischen und nordamerikanischen Banken Nachhaltigkeit als

Geschäftsmodell nutzen. Die Vertreter aus Deutschland sind in einem der vier

untersuchten Aspekte des Rankings Spitzenreiter.



Die Studie ergibt, dass europäische Banken, allen voran die britischen, ihren

US-amerikanischen Konkurrenten bei dem Übergang zu Netto-Null voraus sind. Die

deutschen Banken schneiden im Mittelfeld des Rankings der 25 führenden Banken

ab. Die Commerzbank liegt auf Rang 10, die Deutsche Bank auf Platz 11. Beide

Institute sind jedoch beim Teilaspekt "Grüne Produkte" Spitzenreiter. Dabei

schneidet die Commerzbank mit dem Ziel, 80% der Gesamtaktiva bis ins Jahr 2030

nachhaltig zu gestalten besonders gut ab. Dies ist der höchste Zielwert aller 25

Banken.





An der Spitze des Gesamtrankings ist die britische NatWest mit einer Marge vonmehr als 10 %. Das überdurchschnittliche Abschneiden britischer Banken undinsbesondere der NatWest ist auf starke Investitionen und Engagement in allenbewerteten Kompetenzbereichen zurückzuführen. Dies beinhaltet das Angebot angrünen Produkten, die Ausrichtung auf Netto-Null, Kundenorientierung und dieBeteiligung an der Umsetzung der Transition.Die vier Kriterien des Green PACE-RankingsDas Green PACE-Ranking von A&M basiert auf einer Bewertung der Leistung derBanken anhand von vier Kriterien, die nach Ansicht von A&M die Gewinner imBereich Nachhaltigkeit ausmachen werden. Diese sind:- Grüne Produkte: A&M hat untersucht, ob die Banken eine breite Palettenachhaltiger Finanzprodukte anbieten, darunter Anleihen , Darlehen undDerivate, die sowohl für grüne als auch für nachhaltige Zwecke bestimmt sind.A&M schätzt, dass die 25 größten europäischen und US-amerikanischen Bankensich verpflichtet haben, bis 2030 13 Billionen Euro in nachhaltigeFinanzprodukte zu investieren. Dies entspricht 37 % der gesamten Bilanzsummeoder 15 % des globalen BIP.- Ausrichtung auf Netto-Null: A&M hat ein Benchmarking der Netto-Null-Ziele derBanken durchgeführt, einschließlich der Anzahl der Portfolios, der Abdeckungder Vermögenswerte, der Datenqualität und der internen Instrumente. A&M hatfestgestellt, dass die meisten Banken sich verpflichtet haben, dieFinanzierung von Kohle in der EU/OECD bis 2030 und weltweit bis 2040 auslaufenzu lassen, wobei sich einige wenige Banken sogar zu einem früheren Ausstiegverpflichtet haben. Das A&M-Benchmarking zeigt auch, dass US-Banken ein