Nine Mile Metals entdeckt bei UAV-Drohnenuntersuchung 3 massive VMS-Quellziele und 2 neue Zielsysteme bei Formation Spruce Lake

Vancouver (British Columbia), Donnerstag 6. Oktober 2022. Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) („Nine Mile“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass im Rahmen seiner 1.000 Linienkilometer umfassenden magnetischen UAV-Drohnenuntersuchung drei (3) massive VMS-Quellziele, zwei (2) zusätzliche neue VMS-Zielsysteme bei der Formation Spruce Lake sowie eine Reihe weiterer vorrangiger Linsenziele entdeckt wurden. Nine Mile Metals hat bereits die erforderlichen Bohrgenehmigungen für sein Phase-2-Bohrprogramm beantragt, das in den kommenden Wochen beginnen soll. Die drei VMS-Quellziele werden es Nine Mile ermöglichen, eine vernünftige Zuteilung von Geldern zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Bohrungen bei den Zielen mit der höchsten Priorität durchgeführt werden.

Abb. 1: Verarbeitete Ergebnisse der UAV-Drohnenuntersuchung – Gesamte Magnetische Intensität

Die Ergebnisse der magnetischen UAV-Drohnenuntersuchung identifizierten drei (3) massive VMS-Quellsysteme, die allesamt Abschnitte mit gefaltetem Rücken und einer Falte sind, wie in Abb. 1 in Weiß dargestellt: Falten A, B und C. Die Abschnitte mit gefalteten Rücken sind in Abb. 1 (oben) in Weiß dargestellt, während die Faltenziele in schwarzen Vielecken neben dem gefalteten Rücken abgebildet sind. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Drohnenuntersuchung zwei (2) neue Zielsysteme bei der Formation Spruce Lake entdeckt und definiert, die als D und E bezeichnet werden (Abb. 1). Diese fünf (5) Zielsysteme sind mit den nördlichen und südlichen Kontakten in der bereits zuvor bekannt gegebenen geologischen Kartierung ausgerichtet.

CEO und Director Patrick J. Cruickshank, MBA, sagte: Es ist einfach unglaublich, dass diese Technologie einen Großteil des leitfähigen Rauschens in früheren magnetischen Untersuchungsbildern gefiltert und entfernt hat. Die Ähnlichkeiten mit Brunswick Nr. 12 sind spektakulär – Größe, Oberflächenprofil, Falte und einfallende starke magnetische Körperausdehnung – doch die Entdeckung von zwei weiteren separaten Kontaktsystemen bei der Formation Spruce Lake ist herausragend. Die Definition der Bilder zeigt auch potenzielle Profile weiterer Linsen im Bereich mit magnetischen Tiefstwerten der Boucher Brook-Sedimente. Dieses Explorationsmodell wird weiterentwickelt und zu etwas sehr Aufregendem werden. Wir haben bestätigt, dass keines dieser Faltenziele zuvor bebohrt wurde, und freuen uns darauf, diese außergewöhnlichen Ziele im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms im Laufe dieses Monats zu erproben. Alle Faltenziele im BMC sind von hoher Priorität und mögliche Quellen für unsere Linse. Wir werden mit geophysikalischen UAV-3-D-Modellierungen des Untergrunds und dem Bohrprogramm zur Zielermittlung Aktualisierungen durchführen.“