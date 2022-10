Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten wies in den letzten Handelstagen eine veritable Aufwärtsdynamik auf. Über 25 Prozent legte Hecla Mining seit dem letzten Verlaufstief zu. Nun erreicht der Silberwert eine eminent wichtige Widerstandszone. Kann die Aktie den Druck aufrechterhalten und auch diese Hürde überspringen?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 16.09. hieß es unter anderem „[…] Die aktuell schwierige Lage bei Gold und Silber sowie der hohe Kostendruck nehmen den Produzentenaktien die Luft zum Atmen. Und so fehlt auch Hecla Mining in der derzeitigen Phase die Basis, um eine nachhaltige Erholung auf die Beine zu stellen. Kurzum. Die bereits zuletzt thematisierten Kursbereiche bleiben weiter relevant. Somit ist die Aufgabenstellung unverändert. Hecla Mining muss auf der Oberseite die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar überwinden, um die Bodenbildung voranzutreiben. Sollte es für Hecla Mining hingegen unter die 3,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde in diesem Falle eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



In der Folgezeit lief Hecla Mining noch einmal den zentralen Unterstützungsbereich um 3,5 US-Dollar an, touchierte diesen und drehte im Anschluss nach oben ab. Die Erholung nahm rasch Fahrt auf. Die 4,0 US-Dollar wurden überwunden.

Nun gilt es aber. Hecla Mining hat den eminent wichtigen Widerstandsbereich um 4,5 US-Dollar erreicht. Ein erfolgreicher Ausbruch würde das Erholungsszenario weiter befeuern und der Aktie den Weg in Richtung 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar ebnen. Gleichzeitig würde sich damit der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend manifestieren.

Kurzum. Hecla Mining hat Fahrt aufgenommen. Mit Vehemenz läuft sie den Widerstandsbereich um 4,5 US-Dollar an, der den Weg in Richtung der zentralen Widerstandszone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar verstellt. Ein Ausbruch über die Zone 5,0 / 5,2 US-Dollar würde die Bodenbildung möglicherweise entscheidend voranbringen. Auf der Unterseite haben die 3,5 US-Dollar noch einmal an Bedeutung gewonnen. Ein Rücksetzer unter die diese Zone würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.