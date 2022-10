IDnow erhält als eines der ersten Unternehmen die ETSI-Zertifizierung TS 119 461

München (ots/PRNewswire) - Die neue europäische Norm für Identitätsnachweise,

elektronische Signaturen und Vertrauensdienste wurde in Zusammenarbeit mit dem

regulatorischen Fachwissen des Privatsektors entwickelt



IDnow (https://www.idnow.io/) , ein führender europäischer Plattformanbieter für

Identitätsnachweise, hat als eines der ersten Unternehmen die Zertifizierung

ETSI TS 119 461 (https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119461/01.01

.01_60/ts_119461v010101p.pdf) erhalten. Dabei handelt es sich um einen neuen

europäischen technischen Standard für Identitätsnachweise für Vertrauensdienste

und insbesondere für qualifizierte elektronische Signaturen (QES). Diese

Zertifizierung ermöglicht es IDnow, weiterhin konforme Lösungen zum

Identitätsnachweis für Vertrauensdienste anzubieten und als Identity Proofing

Service Provider (IPSP) für Trust Service Provider (TSP) aufzutreten.





Technischer Standard erhöht Sicherheitsniveau der gesamten Branche Der neueStandard wurde erstmals im Juli 2021 vom Europäischen Institut fürTelekommunikationsnormen (ETSI) veröffentlicht. Er definiert bewährteSicherheitspraktiken für verschiedene Identifizierungsmethoden - unter anderemfür Vor-Ort-Lösungen wie auch für Lösungen auf der Grundlage von Video-,automatisierten Hybrid- und NFC-Technologien. IDnow bietet eine passende Lösungfür all diese Methoden und damit eine der vielfältigsten Plattformen zurIdentitätsüberprüfung.Mit der neuen technischen Spezifikation werden die Richtlinien undSicherheitsanforderungen für Identitätsnachweise und Vertrauensdiensteüberarbeitet. Die hierbei eingeführte Mindeststufe für Identitätsnachweise(Level of Identity Proofing, LoIP) ist neu und stimmt mit den Anforderungen voneIDAS überein. Durch diese Änderungen wird auch das Sicherheitsniveau in dergesamten Branche angehoben. Damit bildet der neue Standard die Grundlage für diezukünftige Ausstellung qualifizierter elektronischer Signaturen und andererVertrauensdienste. Darüber hinaus wird erwartet, dass ETSI TS 119 461 weitereBranchenvorschriften beeinflussen und eine neue Sicherheitsgrundlage bilden wird- beispielsweise die bevorstehende Aktualisierung des sechsten europäischenGesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD6) und die neue eIDAS 2.0Verordnung."Wir begrüßen den Industriestandard ETSI TS 119 461 und insbesondere dieEinführung des neuen Mindestniveaus des Identitätsnachweises (LoIP). DieÄnderungen tragen dazu bei, die Mindestanforderungen an den Identitätsnachweis