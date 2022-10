JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 167 auf 151 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lucas Ferhani erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen, der mit Lieferkettenproblemen und China-Lockdowns besser zurecht komme als gedacht. Er erwähnte derzeit schwache Auftragseingänge, aber auch die noch gut gefüllten Auftragsbücher. Das Kursziel senkte er wegen gesunkener Branchenbewertungen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 15:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -2,34 % auf 19,04EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 151

Kursziel alt: 167

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m