UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - In dem kühlen Verhältnis zwischen ProSiebenSat.1 und seinem italienischen Großaktionär MediaForEurope (MFE) gibt es einem Medienbericht zufolge eine Annäherung. Der Aufsichtsratschef des Fernsehkonzerns, Andreas Wiele, habe sich in den vergangenen Monaten mit dem MFE-Finanzvorstand Marco Giordani getroffen, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Kreise. Sprecherinnen des Fernsehkonzerns reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage.

Der Zeitpunkt verwundert: Anfang der Woche war bekannt geworden, dass der Vorstandsvorsitzende Rainer Beaujean sein Amt niederlegt. Zum 1. November übernimmt der Ex-RTL-Manager Bert Habets, der seit Mai Mitglied im Aufsichtsrat ist. Eine ProSiebenSat.1-Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur daraufhin, die Berufung von Habets stehe in keiner Weise mit einem möglichen Einfluss des italienischen Medienkonzerns Media for Europe (MFE) in Verbindung.

Gespräche würden auf eine Kehrtwende des bisherigen Kurses von ProSiebenSat.1 hindeuten. Denn sowohl der scheidende Beaujean als auch Wieles Vorgänger Werner Brandt hatten Gespräche über eine Annäherung stets verneint. Das Verhältnis zwischen beiden Medienhäusern gilt als eher kühl. Hinter MFE steht der Medienunternehmer und frühere italienische Regierungschef Silvio Berlusconi. Im Frühjahr hatte das Unternehmen seine Beteiligung an den Unterföhringern auf mehr als ein Viertel erhöht./ngu/jcf/men