TK Elevator bringt EOX auf den Markt und erfüllt damit den weltweit steigenden Bedarf nach mehr Nachhaltigkeit in Gebäuden (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Digitale Aufzugsplattform EOX von TK Elevator trägt entscheidend zur Senkung

des Energiebedarfs bei

- Der Aufzug wird zu 100% mit Ökostrom hergestellt und benötigt dank

regenerativer Antriebstechnik, neuem Eco-Modus und gewichtsoptimiertem Design

bis zu 28% weniger Energie im Betrieb

- EOX basiert auf der Technologie von Microsoft und NVIDIA, die den Aufzug in

ein digitales Endgerät verwandelt, das so einfach zu aktualisieren ist wie ein

Smartphone



TK Elevator stellt EOX vor, einen Aufzug mit digitalem Herzstück, der sowohl

eine verbesserte Energieeffizienz als auch ein verbessertes Fahrerlebnis bietet.

Während Nachhaltigkeit und modernste digitale Funktionen bei Mobilitätslösungen

für mittelhohe und hohe Gebäude inzwischen zum Standard gehören, bietet EOX

diese Vorteile nun auch Architekten, Eigentümern und Nutzern kleinerer

Wohngebäude, die in der stetig wachsenden Stadtlandschaft unverzichtbar sind.





EOX basiert auf der Cloud-Infrastruktur von Microsoft(https://www.microsoft.com/) sowie Hochleistungs-Computing von NVIDIA(https://www.nvidia.com/) und kann sich so mit den Kundenanforderungenweiterentwickeln. Alle für digitale Erweiterungen erforderlichen Bestandteilesind von Beginn an vorhanden, sodass nur in Ausnahmefällen ein Techniker vor Orterforderlich ist. Ähnlich wie bei Miet-Elektrorollern können sich die Fahrgästeschon heute mittels ihres Mobilgeräts mit EOX verbinden, um die nächste freieKabine zu rufen. Während der Fahrt genießen sie das Informationsangebot aufeinem in der Kabine eingebauten Multimediabildschirm und profitieren zudem voneiner optimierten Verfügbarkeit durch intelligente Wartungsfunktionen."Mit EOX bietet TK Elevator den Kunden eine ganz neue Form von Mehrwert: Wirübertragen das Versprechen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung nun auch inein besonders relevantes Aufzugssegment", sagt Inge Delobelle, CEO von TKElevator in Europa und Afrika. "Angesichts des zunehmenden Bedarfs annachhaltigen Lösungen in allen Bereichen urbanen Lebens kann EOX einen großenBeitrag bei Wohngebäuden leisten - und diese machen immer noch den Großteil derstädtischen Bebauung aus."Umweltfreundlich und nachhaltigEOX verfügt über eine besonders verbrauchsarme Riemenantriebstechnik, aber auchüber optimierte Energiesparfunktionen wie einen "lernenden" Eco-Modus, der sichdem Fahrbetrieb im Gebäude anpasst. Der Antrieb ist regenerativ. Das bedeutet:Er gibt Energie an das Gebäude zurück. Nicht zuletzt trägt sein geringes Gewichtzu einer günstigeren CO2-Bilanz bei. Damit wird beim Transport zu den Kunden