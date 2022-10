TK Elevator lance EOX pour répondre au besoin urgent d'améliorer la durabilité des bâtiments (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- EOX est le nouvel ascenseur écoénergétique et digital de TK Elevator



- Il est produit avec 100% d'électricité verte et nécessite jusqu'à 28%

d'énergie en moins pour fonctionner grâce à la technologie de l'entraînement

régénératif, un nouveau mode-éco et une conception optimisée du poids



- Développé conjointement avec les technologies de Microsoft et NVIDIA, EOX

transforme l'ascenseur de tous les jours en un appareil digital, aussi facile

à mettre à jour qu'un smartphone