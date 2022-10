Banxa engagiert Investmentbank

Toronto (Ontario), 6. Oktober 2022. Banxa Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) („Banxa“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von Web3-Zahlungen und On-/Off-Ramp-Lösungen, teilt mit, dass es einen formellen Prozess zur Identifizierung und Bewertung strategischer Möglichkeiten zur Maximierung des Shareholder Value einleitet, nachdem es mehrere unaufgeforderte Angebote zur Prüfung strategischer M&A-Möglichkeiten erhalten hatte.

Das Board of Directors des Unternehmens hat Architect Partners, eine führende, auf Kryptowährungen spezialisierte Investmentbank mit Sitz in den USA, damit beauftragt, den Wert für die Aktionäre zu maximieren und den Prozess zu verwalten. Das Unternehmen wird die Aktionäre über alle wesentlichen Änderungen des Verfahrens informieren.

„Das Board von Banxa freut sich auf die Zukunft des Unternehmens, zumal Banxa weiterhin wesentliche Teile der Infrastruktur des globalen Kryptowährungsmarktes aufbaut. Wir sind weiterhin bestrebt, den maximalen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen – sei es durch strategische Deals oder weiteres organisches Wachstum“, sagte Domenic Carosa, Founder und Chairman of the Board des Unternehmens.

Das Board wird alle Angebote sorgfältig prüfen und entscheiden, welcher Weg im besten Interesse des Unternehmens und all seiner Aktionäre ist. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass ein endgültiges Abkommen zustande kommt, und alle Angebote sind vorläufig und unverbindlich.

Über BANXA Holdings Inc.

Die Mission von Banxa ist, die Welt mit seinen führenden globalen on-and-off Ramp-Lösungen auf Web3 zu beschleunigen. Durch sein umfangreiches Netzwerk an lokalen Zahlungslösungen in Kombination mit den erforderlichen Krypto-Lizenzen ermöglicht Banxa seinen Partnern und Projekten den Zugang zu globalen Zielgruppen mit weniger Reibung und höheren Konversionen. Banxa verfügt über ein globales Team von web3-Experten mit Hauptsitz in den USA, Europa und den APAC-Regionen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Über Architect Partners

Architect Partners LLC ist eine Tochtergesellschaft von Weild & Co. und Mitglied von FINRA | SIPC. Alle Wertpapiertransaktionen werden über Weild & Co. abgewickelt.

