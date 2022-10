CATL unterzeichnet eine Reihe von OEM-Verträgen auf der IAA Transportation und unterstreicht sein Engagement für die Elektrifizierung des Transportwesens

CATL erhält den Daimler Truck Supplier Award für hochmoderne Batteriesysteme, die im neu vorgestellten eActros LongHaul zum Einsatz kommen

CATL und Trailer Dynamics vereinbaren eine strategische Partnerschaft, um den elektronischen Fernverkehr für eine emissionsfreie Logistik in Deutschland zu fördern

CATL unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung für den Vertrieb mit KYBURZ Schweiz, um die Elektrifizierung verschiedener kommerzieller Anwendungen zu fördern

HANNOVER, Deutschland, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Auf der IAA Transportation 2022 unterzeichnete CATL, einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Technologien im Bereich neuer Energien, Kooperationsvereinbarungen mit mehreren führenden OEM-Kunden. Darüber hinaus wurde CATL mit dem Daimler Truck Supplier Award ausgezeichnet, der die Innovationsfähigkeit und die CATL Erfolge dieser neuen Energiebranche unter Beweis stellt.

„Wir bei CATL möchten innovative Technologien und Lösungen bereitstellen, die eine nachhaltigere Zukunft für die Menschheit und unsere Partner ermöglichen. Die IAA Transportation 2022 bietet eine wichtige Gelegenheit, unsere technologischen und produktspezifischen Stärken zu demonstrieren und unser globales Partnernetzwerk weiter auszubauen", so Li Xiaoning, Executive President of Overseas Commercial Application, CATL. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit anderen weltweit führenden Unternehmen einer der Vorreiter für die Weiterentwicklung der dynamischen Nutzfahrzeugindustrie zu sein."

CATL erhielt den Daimler Truck Supplier Award in der Kategorie „Innovation" für die Entwicklung und Produktion modernster Hochvolt-Batteriesysteme mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern, extrem langer Lebensdauer und Schnellladefähigkeit. Die Batteriesysteme kommen im neuen eActros LongHaul zum Einsatz, der dieses Jahr auf der IAA vorgestellt wurde.

Daimler Truck hat seinen Supplier Award erstmals als eigenständiges Unternehmen vergeben. Mit der Auszeichnung würdigt das Unternehmen CATL für überdurchschnittliche Leistungen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Auf der IAA Transportation hat CATL die Zusammenarbeit mit mehreren führenden OEMs der Branche verstärkt. So unterzeichnete das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Trailer Dynamics, einem deutschen Start-up-Unternehmen, das mit seinem e-Trailer den Langstrecken-E-Transport für eine emissionsfreie Logistik gestaltet. Trailer Dynamics plant, die plattformbasierten Systemprodukte von CATL in seinen e-Trailer-Projekten mit Konfigurationen in verschiedenen kWh-Kapazitätsgrößen einzusetzen.