Ministerien legen Eckpunkte für nationale Biomasse-Strategie vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Regeln für einen nachhaltigen Umgang mit Biomasse schaffen. Das geht aus gemeinsamen Eckpunkten für eine nationale Biomasse-Strategie hervor, die die drei Bundesministerien für Klima, Umwelt und Landwirtschaft am Donnerstag vorgelegt haben. Ziel sei es, in Deutschland eine nachhaltige Nutzung und Erzeugung von Biomasse sicherzustellen, "die sich konsequent an den Klima-, Umwelt- und Biodiversitätszielen orientiert". Anreize dafür seien "bislang kaum etabliert", heißt es in den online veröffentlichten Eckpunkten.

Künftig solle unter anderem darauf geachtet werden, dass begrenzt verfügbare Rohstoffe wie beispielsweise Holz mehrfach genutzt werden. Die Nutzung des Stoffes an sich soll außerdem Vorrang vor der Verarbeitung zur Energiegewinnung haben, im Falle von Holz etwa zur Herstellung von Baustoffen und Möbeln, heißt es weiter.