Wie entwickelt sich das Rentenniveau?

Das Rentenniveau in Deutschland entwickelt sich seit Jahren negativ. Bis 2050 soll dieses auf 42 Prozent sinken. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer mit vollen Rentenbezügen maximal 42 Prozent ihres letzten Nettoeinkommens als Rente ausgezahlt bekommen. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung, da sie dazu führt, dass viele Rentner ihren Lebensstandard im Alter massiv einschränken müssen.

Woher kommt diese Entwicklung? Der größte Faktor ist der demografische Wandel in Deutschland, der für die Entstehung eines Ungleichgewichts zwischen Rentenaufkommen und Einzahlungen in die Rentenkassen sorgt. Immer weniger Arbeitnehmer müssen stark wachsende Rentnerzahlen finanzieren. Das umlagefinanzierte System ist bereits heute schon überlastet und muss mit Steuerzahlungen subventioniert werden. Je alter die Bevölkerung wird desto niedriger wird langfristig das Rentenniveau sein können – sofern die Politik nicht gegensteuert.

Aktienrente als Ausweg?

In den vergangenen Jahren wurde der Ruf nach einer Aktienrente immer lauter. Hintergrund ist unter anderem das schwedische Modell, in dem ein Teil der Rentenbeiträge am Kapitalmarkt angelegt wird. Für Arbeitnehmer ändert sich dadurch prinzipiell erstmal nichts. Entstehen durch die Anlage in den staatlichen Fonds jedoch Wertsteigerungen, so wirkt sich dies positiv auf die Rentenbezüge aus. Diese Form der Rente nennt sich auch kapitalgedeckte Altersvorsorge.

Die Alterung der Gesellschaft sorgt dafür, dass das umlagefinanzierte System an seine Grenzen stößt. Um das Rentenniveau aufrechtzuerhalten müssen Alternativen geschaffen werden. Alleine in 2021 musste der Bundeshaushalt die Rentenkassen mit 106 Milliarden Euro subventionieren. Das ist eine große Gefahr für die Stabilität des Systems. Mit einer gesetzlichen Aktienrente könnten Bundesbürger am Wachstum des Aktienmarktes teilhaben und eventuell sogar von einem steigenden Rentenniveau profitieren.

Bislang sehen die Pläne vor, dass der Bund eine Einmalzahlung in Höhe von 10 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds leistet. Bundesbürger sollen darüber hinaus Widerspruch leisten können, wenn sie eine Anlage in ein kapitalmarktbasiertes Produkt nicht wünschen.

Wie die Aktienrente konkret aussehen soll, ist noch offen. Schweden und Dänemark zeigen, dass dieses Modell funktionieren kann. Wir sind gespannt, wie und vor allem wann das Konzept auch in Deutschland Anwendung findet.

Wichtiger Tipp: Anleger sollten nicht auf die Einführung einer Aktienrente warten.

Wir raten jedem, sich unabhängig von dieser Entwicklung mit der privaten Altersvorsorge zu beschäftigen. Die Aktienrente wird zwar für eine Entlastung des Systems sorgen - um aber auch im Alter sorgenfrei zu leben, bleibt die private Vorsorge unerlässlich.

An privater Vorsorge führt kein Weg vorbei

Wir halten eine Ergänzung unseres Rentensystems um eine kapitalmarktbasierte Komponente als sinnvolle Maßnahme. Zwar glauben wir, dass noch einige Jahre vergehen werden, bis sich das Modell etabliert und eine kritische Masse entwickelt hat - dennoch sind die Diskussionen als positives Zeichen zu werten. Das deutsche Rentensystem ist überholt und benötigt dringend eine Entlastung.

Unabhängig vom Rentensystem sollten Anleger jedoch immer selbstverantwortlich handeln und frühzeitig mit ihrer Altersvorsorge starten. Eine Aktienrente wird das Rentensystem entlasten aber nicht dafür sorgen, dass das Rentenniveau drastisch steigen wird.

Wir bei easyfolio bieten eine attraktive Anlaufstelle für Bundesbürger, die ihre Altersvorsorge angehen möchten. Unsere Portfolios sind breit gestreut und bereits ab 10 Euro besparbar.