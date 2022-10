Clario unterstützt das Führungsteam bei der Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie

PHILADELPHIA, USA,, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Clario, ein Technologieunternehmen, das führende Endpunktlösungen für dezentralisierte (DCT), hybride und standortbasierte klinische Studien anbietet, gab heute drei bedeutende strategische Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt, um das Unternehmen zu fokussieren und die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie voranzutreiben. Bei den Ernennungen handelt es sich um eine Mischung aus neuen und bestehenden Positionen, die auf Clarios interne Talente und externe Expertise zurückgreifen. Terry Burke kommt von Quest Diagnostics zu Clario als Executive Vice President des eCOA-Geschäftsbereichs von Clario, David Fusco kommt von Staple Street Capital zu Clario als Executive Vice President des Bereichs Human Capital, und Dr. Todd Rudo wird in die neue Rolle des Chief Medical Officer von Clario befördert.

Chris Fikry, Chief Executive von Clario, sagt:

„Wir konzentrieren uns auf das sich verändernde und komplexe Umfeld der klinischen Studien nach der Pandemie. Clario wird auch weiterhin die neuen Fähigkeiten einbringen und die vorhandenen Talente entwickeln, die wir brauchen, um unseren Kunden und ihren Patienten zu helfen. Meine Kollegen und ich freuen uns, die jüngsten Neuzugänge zu unserem Führungsteam bekanntgeben zu können, die alle tiefgründiges Fachwissen und umfassende Erfahrung in das Unternehmen einbringen werden."

Biografien der neuen ernannten Führungskräfte finden Sie auf https://clario.com/about/leadership/.

Clario ist ein führendes Technologieunternehmen, das für unsere Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizinprodukte die umfassendsten klinischen Nachweise in der Branche generiert. Mit unserem fundierten wissenschaftlichen Fachwissen, unserer globalen Reichweite und der branchenweit umfassendsten Endpunkt-Technologieplattform können unsere Partner bei dezentralen und standortbasierten Studien Leben verändern. Die Trial Anywhere-Lösungen von Clario unterstützen seit über 20 Jahren hybride und dezentralisierte klinische Studien (DCT) und ermöglichen es Sponsoren, qualitativ hochwertige Endpunktdaten von jeder Modalität oder jedem Standort aus zu erfassen und gleichzeitig die Patientenerfahrung und -vielfalt zu verbessern. Clario verfügt über die einzige Technologieplattform, die eCOA, kardiale Sicherheit, medizinische Bildgebung, Präzisionsbewegungen und respiratorische Endpunkte kombiniert. Mit Einrichtungen in neun Ländern hat das globale Team von Clario, bestehend aus wissenschaftlichen, technischen und operativen Experten, dazu beigetragen, mehr als 19.000 Studien und 870 Zulassungen für über 5 Millionen Patienten in 120 Ländern durchzuführen. Unsere Innovation hat klinische Studien seit 50 Jahren verändert.

