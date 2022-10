Kupferpreis: Bringen Sanktionen den erhofften Aufwärtstrend?

Diese Woche spielen zumindest drei Nachrichten den Kupfer-Bullen in die Hände. Zum einen will China seine darbenden Immobilienmarkt wieder ins Rollen bringen. Dazu sollen die Banken angewiesen worden sein, freimütiger Kredite zu vergeben. Die Rede ist von einem Volumen in Höhe von umgerechnet 85 Mrd. Euro. Zudem meldet Chile, der weltweit größte Produzent, mal wieder einen schwachen Monat. So wurden dort im August lediglich 422.888 Tonnen des Metalls gefördert. Das sind 1,7 Prozent weniger als im ohnehin schwachen Juli und gleich 9 Prozent weniger als m Vorjahresmonat. Chile muss Milliarden in seine veralteten Minen investieren, kommt hier aber bisher kaum voran. Die dortigen Bergwerke zeichneten sich daher in den vergangenen Jahren durch niedrigere Kupfergrade im Gestein aus.

Der entscheidende Faktor für höhere Kupferpreise könnte aber heute MIttag gekommen sein. So hat die London Metal Exchange (LME) heute die Ural Mining und Metallurgical Company (UMMC) von ihren Warenhäusern ausgeschlossen. Darauhin drehten die Preise für Kupfer und Zink ins Plus. Bisher hatten die LME und weitere Börsen die Metalle aus Russland nicht sanktioniert. Zu groß ist der Anteil Russlands in diesen Bereichen. Doch diesmal musste die LME wohl handeln, da die britische Regierung Sanktionen gegen Iskander Makhmudov, den Präsidenten von UMMC beschlossen hat. Nun muss das betroffene Unternehmen nachweisen, dass sein Material nicht den britischen Sanktionen unterliegt, um wieder ins Geschäft zu kommen.