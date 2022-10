Hut 8 Mining Production and Operations Update für September 2022

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - 277 Bitcoin geschürft, was die Reserven auf

8.388 erhöht



Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" oder das "Unternehmen"),

einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining von digitalen

Vermögenswerten und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen in

Nordamerika, hat seine Bitcoin-Bestände im Zeitraum bis zum 30. September um 277

erhöht, womit sich der Gesamtbestand an selbst geschürften Bitcoin auf 8.388

Bitcoin erhöht.



Highlights der Produktion für September 2022:





- 277 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate vonetwa 9,2 Bitcoin pro Tag entspricht.- Im Einklang mit unserer langjährigen HODL-Strategie wurden 100 % der selbstgeschürften Bitcoin im September in die Verwahrung gegeben.- Der Gesamtsaldo der Bitcoin-Rücklage zum 30. September beträgt 8.388- Konsolidierung der effizientesten Miner an unserem Standort Medicine Hat,wodurch die Hashrate um 11 % gesteigert werden konnte.- Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität lag am Monatsende bei 3,07 EH/s.Darin sind bestimmte alte Miner nicht enthalten, die unserer Einschätzung nachbis Ende des Jahres vollständig ersetzt werden.- Hut 8 produzierte im September 90,2 BTC/EHWeitere Updates:- Nachdem die Umstellung von Ethereum auf Proof of Stake abgeschlossen ist,suchen wir aktiv nach Möglichkeiten, zusätzliche Grafikprozessoren in unsereRechenzentren zu verlegen und gleichzeitig den Einsatz von ASIC in unserendrei Bitcoin-Mining-Standorten zu optimieren, um unsere Hashrate zu erhöhen.- Ungewöhnlich warmes Wetter und Probleme in der globalenEnergieversorgungskette führten dazu, dass die Strompreise im Septemberschwankten und unser Betriebsteam den Betrieb entsprechend drosselte.- Die Produktion in unserer North Bay Mine wurde Mitte des Monats unterbrochen,und im gleichen Zeitraum wurden neue Belüftungskomponenten installiert.- Am 20. September fand unser erster Analyst Day in unserem neu renoviertenFlaggschiff-Rechenzentrum in Kelowna, B.C., statt, wo wir den Standortbesichtigten und unsere Strategie für das Schürfen digitaler Assets und denHPC-Betrieb diskutierten."Wir bauen unsere Bitcoin-Bilanz weiter aus. Das ist der größte unbelastete,selbst geschürfte Stack aller börsennotierten Mining-Unternehmen", sagte JaimeLeverton, CEO. "Wir gehen mit viel Schwung in das vierte Quartal undkonzentrieren uns darauf, unser Bitcoin Mining zu optimieren und gleichzeitigunser Geschäft mit Hochleistungsrechnern auszubauen. Dazu gehört auch, dass wir