REMOTE LANDS BRINGT NEUE PRIVATJET-EXPEDITION MIT AMAN HOTELS AUF DEN MARKT

~Ultra-Luxe Travel Operators neue Reise führt in die USA, auf die Bermudas, auf die Turks- und Caicosinseln, in die Dominikanische Republik sowie nach Utah und Wyoming~

NEW YORK, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Remote Lands, der Luxusreiseveranstalter, der Reisen im Privatjet anbietet, ist stolz darauf, seine neueste Expedition anzukündigen, Adventure in the Americas (Abenteuer in Amerika). Vom 21. Januar bis zum 4. Februar 2023 bieten sie eine außergewöhnliche Reise durch die Vereinigten Staaten, Bermuda, die Turks- und Caicosinseln, Dominikanische Republik sowie nach Utah und Wyoming an. Vierzehn Gäste werden an Bord eines Global Express 6000 Privatjets fliegen, in fünf AMAN-Häusern übernachten und eine großartige Reise erleben.