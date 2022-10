München (ots) - Digitale Innovationen können den Arbeitsalltag von professionell

Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung unterstützen. Das

internationale, private Pharmaunternehmen Servier hat dazu im Jahr 2022 mit dem

"i-care-Award" erneut eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen

vergeben, die solche digitalen Innovationen entwickeln.



Der mit einer Förderung der Preisträger versehene "i-care-Award" wurde im Rahmen

des Deutschen Pflegetages am 6. Oktober 2022 in Berlin verliehen. Eine

interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich aus einer Fülle an Bewerbungen

für folgende zwei gleichwertige Preisträger entschieden:





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oscar, der mobile Roboter, der Pflegekräfte in Seniorenheimen unterstütztDie im Jahr 2021 in Berlin gegründete Bearcover GmbH unterstützt dasPflegeheimpersonal insbesondere bei nächtlichen Routinekontrollen undÜberwachungsaufgaben mit speziell für die Pflege entwickelten mobilen Robotern.Denn die auf den Korridoren arbeitenden Roboter namens Oscar können Gesundheits-und Bewegungskontrollen durchführen, ohne die Räume der Bewohner zu betreten.Erkennen sie zum Beispiel, dass demenzkranke Bewohner das Bett verlassen,alarmieren sie den Nachtdienst.Pflegeassistent moio erkennt Notsituationen, verständigt das Pflegenetzwerk undschafft Datenbasis für künftige PflegeDie 2017 in Fürth gegründete MOIO GmbH verfolgt das Ziel, mit digitalen Lösungendabei zu unterstützen, Pflegequalität zu erhöhen und Belastungen in der Pflegezu senken. Herzstück des moio.care Systems ist ein weiches Sensormodul, das derPflegebedürftige am Rücken trägt. In Notsituationen, etwa im Fall eines Sturzes,übermittelt das moio Signale an das Pflegenetzwerk. Durch die synchroneDokumentation entsteht eine Datenbasis für künftige Pflegeerfordernisse. Dersmarte Helfer kann sowohl in der stationären als auch ambulanten undNächstenpflege eingesetzt werden.Die Herausforderungen in der Pflege aktiv gestalten heißt Digitalisierungvorantreiben"Gerade als privates Pharmaunternehmen übernimmt Servier eine gesellschaftlicheVerantwortung und fühlt sich der hohen gesellschaftlichen Bedeutung des ThemasPflege verpflichtet", sagt Oliver Kirst, Geschäftsführer der Servier DeutschlandGmbH. "Bei Servier stehen Innovationen für Patienten im Mittelpunkt allerAktivitäten. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, zu demArzneimittel ebenso gehören wie digitale Innovationen. Daher unterstützen wirdigitale Innovationen gerade auch im Pflegebereich, um die flächendeckendeGesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mit zu gestalten."