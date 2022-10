Next.e.GO Mobile SE präsentiert e.wave X und e.Xpress auf der Pariser Motor Show

Aachen, Deutschland and Paris (ots/PRNewswire) -



- e.GO präsentiert die Zukunft der urbanen Elektromobilität auf der Pariser

Motor Show.

- Vom 17. bis 23. Oktober ist e.GO in Pavillon 6 an Stand 624.

- Zudem findet am 17. Oktober um 16:35 Uhr eine Pressekonferenz statt, in der

e.GO unter anderem die neuen Modelle e.wave X und e.Xpress präsentiert.



Der unabhängige deutsche Elektrofahrzeughersteller Next.e.GO Mobile SE wird auf

der Pariser Motor Show vom 17. bis 23. Oktober (Pavillon 6, Stand 624) seine

neuen Fahrzeuge e.wave X sowie den elektrischen Stadtlieferwagen e.Xpress

vorstellen. Die Pariser Motor Show, auf Französisch "Mondial de l'Auto", ist

eine der meistbesuchten Automobilmessen der Welt und gilt als eine der

wichtigsten Veranstaltungen der Automobilindustrie und Besuchermagnet für

Automobilfans und -experten. Getreu dem diesjährigen Motto des Pariser Motor

Show "Revolution is on", repräsentieren die neuen Modelle e.wave X und e.Xpress

die innovative Zukunft der nachhaltigen Elektromobilität, sowohl im

Privatkundenbereich als auch im gewerblichen Bereich.