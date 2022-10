Umfrage Lagebewertung so schlecht wie seit 2009 nicht mehr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vier von fünf Deutschen (80 Prozent) bewerten die wirtschaftliche Lage in Deutschland laut einer neuen Infratest-Umfrage als weniger gut bzw. schlecht. Das sind doppelt so viele wie noch vor der Bundestagswahl im September 2021 - gleichzeitig ist es der schlechteste Wert seit 2009.



Nur noch 20 Prozent bezeichnen die wirtschaftliche Lage als sehr gut bzw. gut. Auch der Blick in die Zukunft ist sorgenvoll: Eine Mehrheit (53 Prozent) glaubt, die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird in einem Jahr schlechter als heute sein. Jeder Dritte (32 Prozent) erwartet, dass sie etwa gleich sein wird.