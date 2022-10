Crystal Lagoons bringt mit dem neuen Public Access Lagoons(TM) Projekt in Europa das Strandleben nach Madrid

Miami (ots/PRNewswire) - Obwohl Madrid für seine gastronomische und kulturelle

Vielfalt als wichtiges Touristenzentrum bekannt ist, hat die Stadt kein

Strandleben. Bis jetzt, denn am Rande der Stadt wird Crystal Lagoons Alovera

Beach, sein erstes Public Access Lagoons(TM) Projekt, auch bekannt als PAL(TM)

Developments, auf der iberischen Halbinsel bauen. In anderen Teilen Europas, in

der Tschechischen Republik, in Polen, Rumänien, Ungarn und der Türkei hat das

Unternehmen bereits ähnliche PAL(TM)-Projekte durchgeführt sowie zwei

Immobilienkomplexe in Spanien (Costa del Sol und Murcia) gebaut.



Alovera Beach soll der größte künstlich angelegte europäische Strand in einem

mediterranen Stadtgebiet werden und wird weniger als 40 Minuten vom Zentrum von

Madrid entfernt liegen. Das Herzstück des Projekts wird eine 2,1 Hektar große

türkisfarbene Lagune sein, die gegen eine Eintrittsgebühr öffentlich zugänglich

sein wird.