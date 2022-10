S&P 500 - Weiterer Kursanstieg?

Die morgigen US-Arbeitsmarktdaten könnten positiv interpretiert werden und dem S&P 500 weiteren Auftrieb geben. Das ist aktuell das wahrscheinlichste Szenario. Die Erholung könnte sich also fortsetzen, ohne dass sich etwas am übergeordneten Abwärtstrend ändern würde. Der S&P 500 befindet sich weiterhin in einer Reaktion auf die vorherigen Abgaben und hat noch Luft nach oben. Nach der Erholung sollte dann aber der Abwärtstrend wieder aufgenommen werden.

Trading-Strategie: