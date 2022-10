Bauzinsen haben die 3,5-Prozent-Marke überschritten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Interhyp-Bauzins-Trendbarometer sieht weiteres Aufwärtspotenzial- Im weiteren Jahresverlauf rund 4 Prozent erwartet- Zinsanpassungen werden unterschiedlich schnell eingepreist, AngebotsvergleichratsamDie Zinsen für Immobilienkredite sind auf ein neues Jahreshoch geklettert."Angetrieben von der Inflation, der gestrafften Geldpolitik und den hohenRenditen für deutsche Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige DarlehenEnde September die 3,5-Prozent-Marke bereits überschritten", sagt Mirjam Mohr,Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittlerprivater Baufinanzierungen. Aktuell liegen die Zinsen für Kredite mitzehnjähriger Zinsbindung bei 3,8 Prozent. Auch wenn es nach dem starken Anstiegzu temporären Schwankungen und Konditionsrückgängen kommen könne - eineTrendumkehr ist laut Interhyp aktuell unwahrscheinlich. Denn trotz derKonjunktureintrübung wollen die Notenbanken ein hohes Tempo bei denZinsanhebungen im Herbst und Winter beibehalten. "Auch wenn die erwartetenLeitzinserhöhungen zum Teil bereits eingepreist sind, müssen Immobilienkäuferweiter mit leicht höheren Bauzinsen rechnen", erklärt Mirjam Mohr. "Schwankungennach unten sind aber möglich. Zudem werden Konditionsanpassungen von den Bankenoft unterschiedlich schnell eingepreist, daher lohnt der Angebotsvergleich imvolatilen Umfeld besonders." Auch die Expertinnen und Experten imInterhyp-Bauzins-Trendbarometer sehen auf Halbjahres- bis Jahressicht ehersteigende Zinsen. Bis Jahresende geht die Mehrheit von Bauzinsen um rund 4Prozent aus.Zehnjährige Immobiliendarlehen kosten laut Interhyp mit über 3,5 Prozent heutemehr als dreimal so viel wie vor exakt einem Jahr, als im Schnitt ein Prozentfällig waren. "Das ist ein großer Zinsanstieg innerhalb einer relativ kurzenZeit", sagt Mirjam Mohr. Um das derzeitige Zinsniveau einzuordnen, empfehle sichaber auch der Blick in die Vergangenheit, so die Expertin: "Vor gut zehn Jahrenwaren ebenfalls Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite zwischen drei und vierProzent üblich, vor 15 Jahren rund fünf Prozent." Allerdings waren auch dieImmobilienpreise und damit die erforderlichen Darlehenssummen noch niedriger.Die auf den Inflationsrückgang ausgerichtete Geldpolitik der wichtigstenZentralbanken bestimmt im Herbst anhaltend die Entwicklung beim Baugeld. Nachdemdie Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins in diesem Jahr in zwei Schrittenvon null auf 1,25 Prozent angehoben hat, könnte Ende Oktober die nächste