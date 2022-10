Die USA gegen den "Rest der Welt": die Fed hebt die Zinsen stark an und stärkt damit den Dollar, was viele Länder unter Druck bringt (weil sie in Dollar notierte Rohstoffe importieren müssen und damit die Inflation steigt). Damit schwächt die US-Notenbank Fed faktisch die Weltwirtschaft - wird faktisch aber wohl erst umsteuern, wenn die Wirtschaft der USA selbst stärker von diesem Abschwung betroffen sein wird. Während die Amerikaner den Ölpreis nach unten drücken wollen, um die Inflation im eigenen Land niedrig zu halten, versuchen die OPEC+-Staaten das Gegenteil und geraten dadurch immer mehr in Konflikt mit den USA. Europa wiederum wird immer abhängiger von den Amerikanern: Deutschland etwa bekommt inzwischen mehr Gas aus den USA als aus Russland. Die Finanz-Welt schaut mit Argusausgen auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten, weil dadurch eine Vorentscheidung über die weitere Anhebung der Zinsen fallen dürfte..

Hinweise aus Video:

1. Warum die weltweiten Devisenreserven in Rekordtempo schrumpfen

2. Russland: Wieviel Gas noch nach Europa? Faustpfand Nord Stream 2

