Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit SperrfristvermerkveröffentlichenVier von fünf Deutschen (80 Prozent) bewerten die wirtschaftliche Lage inDeutschland als weniger gut bzw. schlecht. Das sind doppelt so viele wie nochvor der Bundestagswahl im September 2021. Damit ist die Bewertung derwirtschaftlichen Lage derzeit so schlecht wie seit 2009 nicht mehr. Nur noch 20Prozent bezeichnen die wirtschaftliche Lage als sehr gut bzw. gut. Das hat einerepräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.307 Wahlberechtigten für denARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Auch der Blick in die Zukunft ist sorgenvoll. Eine Mehrheit (53 Prozent) glaubt,die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird in einem Jahr schlechter als heutesein. Jeder Dritte (32 Prozent) erwartet, dass sie etwa gleich sein wird. Nur 12Prozent glauben, dass die wirtschaftliche Lage in einem Jahr besser sein wird.Insgesamt geben die Verhältnisse in Deutschland für 85 Prozent Anlass zurBeunruhigung (+34 im Vgl. zu April 2020), nur für 11 Prozent geben sie Anlasszur Zuversicht (-33). Auch das ist ein Rekordwert: Seit Beginn der Messung 1997war die Zuversicht noch nie so gering.Optimistisch ist die Mehrheit der erwerbstätigen Deutschen mit Blick auf dieSicherheit des Arbeitsplatzes: Aktuell machen sich 19 Prozent Sorgen um ihrenArbeitsplatz, eine Mehrheit von 79 Prozent gibt an, aktuell wenige bzw. garkeine Sorgen zu haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Die Beunruhigung spiegeltsich eher in den Sorgen um die Preissteigerungen: Eine Mehrheit (57 Prozent)macht sich derzeit große bzw. sehr große Sorgen, dass die Preise so starksteigen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können; 42 Prozent habendiesbezüglich wenige oder gar keine Sorgen.Entsprechend kritisch bewerten die Deutschen die bisherigen Entlastungsmaßnahmender Bundesregierung. Drei Viertel (76 Prozent) sind mit der Entlastung vonBürgerinnen und Bürgern angesichts steigender Preise weniger bzw. gar nichtzufrieden. Sieben von zehn (71 Prozent) sagen das auch von der Entlastung derWirtschaft wegen der hohen Energiepreise. Nur jeweils 21 Prozent sind mit denEntlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft zufrieden.Auch bei der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland ist eine Mehrheit(70 Prozent) mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden; 27 Prozent sinddamit zufrieden.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.307 Befragte- Erhebungszeitraum: 03.10.2022 bis 05.10.2022- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Wie beurteilen Sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Sehrgut, gut, weniger gut oder schlecht?- Was glauben Sie, wird die wirtschaftliche Lage in Deutschland in einem Jahr...besser sein als heute, etwa gleich oder schlechter sein als heute?- Finden Sie, dass die Verhältnisse derzeit in Deutschland eher Anlass zurZuversicht oder eher Anlass zur Beunruhigung geben?- Machen Sie sich sehr große Sorgen, große Sorgen, wenig Sorgen oder gar keineSorgen, dass...?1. die Preise so stark steigen, dass Sie Ihre Rechnungen nicht mehr bezahlenkönnen2. Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren- Und wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung in den folgendenBereichen? Wie ist das mit ...?1. der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland2. der Entlastung der Bürger wegen der steigenden Preise3. der Entlastung der Wirtschaft wegen der hohen Energiepreise