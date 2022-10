Bewertungskapriolen / Kommentar zur Börsenbewertung von Porsche von Stefan Kroneck

Frankfurt (ots) - In Zeiten wie diesen wird Anlegern in Bezug auf Marktbewertungen einiges abverlangt. Die wachsende Unsicherheit an den Börsen wegen des eskalierten Ukraine-Kriegs, eine galoppierende Inflation, die Energiekrise und zunehmende geopolitische Spannungen sorgen für erhöhte Volatilitäten an den Kapitalmärkten. In diesem angespannten Umfeld nehmen die Risiken für Anleger zu, während die Bewertungen in manchen Segmenten Kapriolen schlagen.



Beispiel Autoindustrie: Am Donnerstag wurde auf dem Kurszettel erstmals amtlich, was sich bereits in den Tagen zuvor abgezeichnet hat: Der Börsenneuling Porsche AG bringt eine Woche nach seinem IPO mit fast 83 Mrd. Euro mehr auf die Waage als der Mutterkonzern Volkswagen AG mit knapp 79 Mrd. Euro.