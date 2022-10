Texas Economic Development Corporation führt erfolgreiche Mission zur Wirtschaftsförderung nach Europa durch

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Die Texas Economic Development Corporation

(TxEDC), die private Seite einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit dem Texas

Economic Development & Tourism Office des Gouverneurs Greg Abbott, hat vor

Kurzem eine internationale Mission zur Wirtschaftsförderung beendet, in deren

Rahmen hochrangige Treffen mit Regierungsbeamten und Führungskräften sowie

Veranstaltungen in London, Paris und Frankfurt abgehalten wurden.



Zur Texas Delegation gehörten die First Lady des Bundesstaates Texas, Cecilia

Abbott, der texanische Außenminister John Scott, der Präsident und CEO der Texas

Economic Development Corporation, Robert Allen, und die Geschäftsführerin des

Texas Economic Development & Tourism Office des Gouverneurs, Adriana Cruz, sowie

ein Dutzend weiterer führender Vertreter der Wirtschaftsentwicklung aus ganz

Texas.