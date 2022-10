ILTIF CHIUDE IN BELLEZZA CON LA PARTECIPAZIONE DI 212.000 VISITATORI (FOTO)

Dubai (ots) - L'86ª edizione della Fiera internazionale di Salonicco si è

conclusa con successo, tenuto conto che l'evento ha registrato e accolto 212.000

visitatori, superando in questo modo il precedente record, raggiunto in

occasione della sua 85ª edizione. Visitatori provenienti dal paese ospitante, la

Grecia, nonché da tutto il globo si sono riversati nella seconda città greca per

intrattenersi, fare affari, dare un'occhiata o partecipare semplicemente alla

sua atmosfera festosa.



A rappresentare gli EAU sono state 65 aziende espositrici in totale, tra cui

enti pubblici e privati. La presenza di realtà aziendali molto dinamiche ha reso

possibile, grazie al contributo dell'Associazione industriali di Grecia (SBE),

lo svolgimento di oltre 1.000 incontri d'affari.