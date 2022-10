Valour gibt die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt

TORONTO, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralisierter Finanzierung schließt, gab die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt. Russell Starr, vormals CEO, wird die Rolle des Head of Capital Markets fortführen und weiterhin seine bisherige Rolle als Executive Chairman innehalten.

Olivier Roussy Newton, Mitbegründer von Valour, wird die Rolle des CEO als strategischen Schritt übernehmen, um den weiteren Wachstumspfad von Valour zu beschleunigen, seine globale Reichweite zu erhöhen, neue Partnerschaften aufzubauen und die Corporate-Governance-Initiativen des Unternehmens global auszurichten. Herr Roussy Newton ist Gründer von HIVE Blockchain Technologies (NASDAQ: HIVE), dem ersten börsennotierten Krypto-Mining-Unternehmen, und fungierte zuvor als dessen Präsident. Er ist Partner bei Latent Capital, einem auf Quantencomputertechnologie, Finanztechnologie und Bioinformatik spezialisierten Investmentfonds. Derzeit ist er Mitglied im Vorstand der SEBA Bank AG.

Russell Starr, Executive Chairman kommentiert: „Die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO ist eine logische Entscheidung in Anbetracht dieser schwierigen Marktsituation und besonders aufgrund seines Erfolgs bei HIVE Blockchain in ähnlich schwierigen Marktbedingungen. Meine Rolle war nie als unbefristete Position gedacht und jemand mit Oliviers Erfahrung zu haben, zeugt von der Qualität von Valour als Unternehmen und dem globalen Team, das die Vision von Valour unterstützt, der weltweit marktbeherrschende ETP-Akteur zu sein."

Als Executive Chairman wird sich Russell Starr bei der Neuausrichtung der Position als Leiter der Kapitalmärkte von Valour weiterhin auf den Ausbau der Präsenz auf den Kapitalmärkten in Nordamerika konzentrieren. Herr Starr, der als Chief Executive Officer für Valour tätig war, ist ein etablierter Unternehmer und Finanzierer mit tiefgreifenden Kenntnissen der Kapitalmärkte und der Branche. Herr Starr verhalf Valour zu Börsengängen in ganz Europa und trug zur Erweiterung des Angebots an börsengehandelten Produkten des Unternehmens bei. Er unterstützte damit das Ziel des Unternehmens, für Anleger mehr Zugang zu branchenführenden digitalen Vermögenswerten zu schaffen, damit sie über regulierte Aktienbörsen an der Zukunft des Finanzwesens teilhaben können.