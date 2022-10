Wirtschaft Bei "Gaspreisbremse" deutet sich Zwei-Stufen-Lösung an

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen, Karen Pittel, hat noch einige Tage Geduld bei der Ausgestaltung der Gaspreisbremse angemahnt. Sie halte es für schwierig, zu "hypothetisieren", was die Arbeit der Expertenkommission ergeben werde, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".



Pittel ist Mitglied der Kommission. Die Experten wollen am kommenden Montag erste Ergebnisse ihrer Beratungen vorstellen. "Die vier Tage kann man jetzt auch noch warten", sagte Pittel.