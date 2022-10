Bermuda wird aus Anhang II der EU gestrichen

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Das Finanzministerium freut sich zu

berichten, dass der Rat der Europäischen Union und seine Verhaltenskodex-Gruppe

entschieden haben, dass die Insel ihre Empfehlungen zur Besteuerung erfüllt und

daher aus Anhang II gestrichen wird.



Unter Bezugnahme auf die Entscheidung teilte der Rat mit, dass "die

Verpflichtung Bermudas in Bezug auf die FHTP-Empfehlungen der OECD zur wirksamen

Umsetzung der inhaltlichen Anforderungen als erfüllt angesehen wird, was dazu

führt, dass der Verweis auf dieses Land im Sachstandsdokument gestrichen wird".





Der Premierminister und Finanzminister David Burt erklärte: "Bermuda ist stolzauf seine transparente Rechtsprechung und die ständige Einhaltung derEU-Vorschriften. Wir haben uns verpflichtet, der Empfehlung in Anhang IInachzukommen und freuen uns über diese positive Entscheidung. Wie gewohnt wirdBermuda auch weiterhin mit dem FHTP der OECD und der EU-Verhaltenskodexgruppe(Unternehmensbesteuerung) bei der Umsetzung von Vorgaben zumverantwortungsvollen Handeln im Steuerbereich zusammenarbeiten."Hintergrund:Bermuda hat Schritte unternommen, um der Empfehlung des FHTP der OECDnachzukommen, und ist im Januar 2022, wie von der EU gefordert, eine förmlicheVerpflichtung in dieser Hinsicht eingegangen, bis die förmliche Überprüfungdurch das FHTP im April 2022 ansteht. Auf der OECD-FHTP-Sitzung im April 2022wurde bestätigt, dass Bermuda die Empfehlung erfüllt hat. Diese wurde daraufhinaufgehoben. Die EU aktualisiert ihre Liste der Länder, die eine förmlicheVerpflichtung zu Steuerzwecken eingegangen sind, zweimal im Jahr, im Februar undim Oktober. Angesichts der positiven Entscheidung des FHTP im April 2022 empfahldie EU-Gruppe "Verhaltenskodex" die Streichung Bermudas aus Anhang II anlässlichder nächsten Ratstagung am 4. Oktober 2022 .Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1915215/Government_of_Bermuda_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bermuda-wird-aus-anhang-ii-der-eu-gestrichen-301643264.htmlPressekontakt:Simon Brocklebank-Fowler,+44 7717 393772,simonbf@firehousecomms.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111402/5338587OTS: Government of Bermuda