ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lauterbachs Homöopathie-Vorstoß:

"Es besteht große Einigkeit darüber, dass es keinerlei wissenschaftlichen Nachweis für die Wirksamkeit von Homöopathie gibt, die über einen Placebo-Effekt hinausgeht. Dieser Meinung ist übrigens auch Jens Baas. Baas ist studierter Mediziner und Chef der Techniker Krankenkasse, des größten gesetzlichen Krankenversicherers in Deutschland, und trotzdem zahlt die TK im Gegensatz zu anderen Kassen ihren Kunden freiwillig die Kosten der homöopathischen Behandlung. Betriebswirtschaftlich gerechnet liegt der Nutzen für die TK höher als die Ausgaben für den Globuli-Hokuspokus, denn sie zieht so zahlungskräftige Mitglieder jüngerer, gesünderer Jahrgänge an. Wer die TK dafür verachtet, kann jederzeit in eine andere Kasse wechseln. Ein Verbot dieser Satzungsleistung, wie es Lauterbach anstrebt, ist jedenfalls unnötig, womöglich sogar populistisch."/yyzz/DP/he