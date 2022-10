Ökonomen favorisieren für Wirtschaftsnobelpreis US-Forscher

FRANKFURT (dpa-AFX) - Favoriten für den Wirtschaftsnobelpreis sind nach Einschätzung deutscher Ökonomen erneut vor allem Forscher aus den USA. Wer die Auszeichnung erhält, gibt die Königlich-Schwedische Akademie am kommenden Montag (10. Oktober) in Stockholm bekannt. Amerikaner dominieren die Geschichte des seit 1969 vergebenen Preises. Im vergangenen Jahr ging er an die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens.

Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), sieht die beiden US-Ökonomen Maurice Obstfeld und Kenneth Rogoff als "zwei sehr würdige Träger" des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften. "Nach Corona-Krise und inmitten eines Kriegs zeigt die Forschung der beiden US-Ökonomen, wie sich Krisen global übertragen und wie die Geldpolitik eingreifen kann." Die früheren Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds hätten untersucht, "wie Finanzmärkte vernetzt sind, wie Staatsverschuldung wirkt und vor allem auch, wie die Politik damit umgehen sollte", so Fratzscher.