Rock Tech Lithium beendet Bohrprogramm 2021 – 2022 in Georgia Lake

Vancouver, Kanada, 7. Oktober, 2022 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) ("Unternehmen", "Rock Tech") gibt die endgültigen Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms aus den Jahren 2021 und 2022 ("Bohrprogramm") für das 100% unternehmenseigne Georgia Lake Projekt bekannt., das im Bergbaudistrikt Thunder Bay in Ontario, Kanada liegt.

Rock Tech freut sich, die endgültigen Ergebnisse seines abgeschlossenen Bohrprogramms aus den Jahren 2021 - 2022 bekannt zu geben. Das Bohrprogramm wurde zur Unterstützung der laufenden vorläufigen Machbarkeitsstudie des Georgia Lake Projektes durchgeführt, die das Unternehmen voraussichtlich im vierten Quartal 2022 veröffentlichen wird. Die endgültigen Bohrergebnisse stammen von Explorationsbohrungen, die im Winter und Frühjahr 2022 durchgeführt wurden. Robert MacDonald, General Manager des Georgia Lake Projektes, sagte zu den Bohrungen: "Rock Tech freut sich, dass wir diese Phase unseres Bohrprogramms abschließen, und damit auch den Abschluss unserer vorläufigen Machbarkeitsstudie unterstützen. Die Studie wollen wir noch im Laufe dieses Jahres veröffentlichen und auch die Genehmigungen für das Georgia Lake Projekt weiter vorantreiben."

Ziel des Bohrprogramms war es, die Gewissheit der aktuellen Rohstoffschätzung für das Lithium-Projekt Georgia Lake zu verbessern und die Ressourcenklassifikation von vorwiegend abgeleiteten (predominantly inferred) Ressourcen auf vorwiegend angezeigte (predominantly indicated) Ressourcen anzuheben sowie potenzielle Erweiterungen der Ressourcenschätzung im Einfallen und Streichen der Lagerstätten zu erproben. Die Untersuchungsergebnisse der ersten 70 Bohrlöcher, die im Rahmen des Programms 2021 - 2022 gebohrt wurden, wurden vom Rock Tech bereits am 12. Januar 2022 bzw. am 30. Juni 2022 bekannt gegeben.

Neben dem Bohrprogramm wurde im Sommer 2022 ebenfalls ein erfolgreiches Kartierungs- und Prospektionsprogramm in dem Gebiet des Georgia Lake Projektes durchgeführt, das sowohl in der Nähe von bekannten spodumenhaltigen Pegmatit-Lagerstätten, als auch in wenig erkundeten Gebieten auf dem 6.728 Hektar großen Grundstück lag.

Das Georgia Lake Projekt, das sich zwischen Nipigon und Beardmore im kanadischen Ontario, befindet, umfasst 1.042 Hektar an Pachten mineralischer Liegenschaften und 5.686 Hektar an Mineralkonzessionen. Seit dem Beginn des Bohrprogramms im Jahr 2021 hat das Unternehmen insgesamt 23.200 Meter an Diamantbohrungen durchgeführt, die sich auf fünf Spodumen-Pegmatit-Lagerstätten konzentrierten, die als Main Zone North (MZN"), Conway, Main Zone Southwest (MZSW"), Harricana und Line 60 bekannt sind.