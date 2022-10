Wien (APA-ots) - Auf der CHILLVENTA in Nürnberg vom 11. bis zum 13. Oktober 2022 präsentiert das AIT Center for Energy die neuesten Entwicklungen und Services in den Bereichen Wärmepumpen und Kältetechnik. Eines der Highlights ist der Augmented Reality Industry Simulator zur Optimierung von Industrieanwendungen mit HoloLens.

* Augmented Reality Simulatoren zur Optimierung von Industrieanwendungen und Heiz-/Kühlanwendungen mit Wärmepumpen und Erneuerbaren Energien auf Smartphone-Basis und mit Microsoft HoloLens * Die Schalloptimierung von Luftwärmepumpen mittels Akustikkamera * Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln und geringsten Kältemittelmengen.



Zwtl.: AUGMENTED REALITY INDUSTRY SIMULATOR



Mit dem AR Simulator des AIT Center for Energy können die Industriestandorte der Zukunft, aber auch Energiesysteme von Ein- und Mehrfamilienhäuser geplant werden. Mittels modernster Augmented Reality Technologie werden Gebäude und Anlagen als frei dreh- und zoombare Hologramme vollständig in 3D visualisiert. Komplexe Produktions- und Energiedaten werden übersichtlich dargestellt und ermöglichen so eine Planung und Optimierung zukünftiger CO2-neutraler Industriestandorte und schalloptimierter Wohnanlagen. [https://www.youtube.com/watch?v=Jxp7dNP-1Co]

Zwtl.: TECHNOLOGIEENTWICKLUNG MIT ALTERNATIVEN KÄLTEMITTELN

Eine der Kernkompetenzen des AIT Center for Energy ist die laufende Entwicklung von Kältekreisen mit alternativen Kältemitteln. Untersucht werden Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert wie etwa HFOs (Hydrofluorolefin) und natürliche wie Propan, Butan und weitere. Darüber hinaus fokussiert das AIT Center for Energy die Forschungsarbeit auf die Optimierung des Kältekreises, um einerseits die Effizienz zu erhöhen und andererseits die Kältemittelmenge zu reduzieren. Das AIT Center for Energy entwickelt hierfür in enger Kooperation mit der Industrie neue Komponenten und Anlagen.