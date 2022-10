04.10.2022 -



Globaler Ausblick

Das erste Halbjahr 2022 war durch eine starke Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums und einen anhaltend hohen Inflationsdruck gekennzeichnet. Nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch der Ausbruch von COVID-19 in China trieb die Weltwirtschaft in ein stagflationsähnliches Szenario.

Da sich die Inflationsrate in vielen Ländern bereits auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten befand und der Preisdruck weiter zunahm, beschlossen die Zentralbanken in aller Welt im zweiten Quartal 2022 eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik, um die Gesamtnachfrage einzudämmen, die Inflation zu senken und eine „Entankerung“ der Inflationserwartungen zu verhindern.