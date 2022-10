Bauzinsen steigen im September um über 50 Prozent auf Jahreshoch (FOTO)

München (ots) -



- Baufinanzierungsbeispiel: Monatsrate knapp 500 Euro teurer als Mitte August

- Jetzt gute Chance für Baufinanzierung: Zinsen sinken seit zwei Tagen um 0,4

Prozent



Die Bauzinsen haben im September einen neuen Jahreshöhepunkt erreicht. Aktuell

sind die durchschnittlichen Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen mit 3,48

Prozent effektiv p. a. im Vergleich zu den zwischenzeitlichen Tiefstständen von

2,31 Prozent Mitte August um 51 Prozent höher. Bei einer Baufinanzierung über

500.000 Euro bedeutet das höhere Kosten von 51.957 Euro bis zum Ende der

zehnjährigen Laufzeit im Vergleich zu einem Kreditabschluss Mitte August. Die

monatliche Rate für Haus- oder Wohnungskäufer*innen steigt im Beispielfall um

knapp 487 Euro.





"Die sehr dynamische Entwicklung der Bauzinsen in diesem Jahr setzt sich fort", sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei CHECK24. "Zudem beobachten wir aktuell eine Patt-Situation am Immobilienmarkt. Verkäufer*innen senken bereits die Preise, Käufer*innen warten allerdings noch auf stärkere Nachlässe für das Wunschobjekt."

"Verbraucher*innen sollten einen geplanten Immobilienkauf nicht zu lange aufschieben", sagt Ingo Foitzik. "Nach den jetzigen Höchstständen reagieren in dieser Woche die ersten Banken mit bis zu 0,4 Prozent günstigeren Zinssätzen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in den kommenden Monaten die Finanzierungskosten weiter steigen. In dieser sehr unbeständigen Phase ist der Vergleich verschiedener Baufinanzierungsangebote gerade bei Anschlussfinanzierungen wichtiger denn je."