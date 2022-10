WIESBADEN (ots) - Importpreise, August 2022



+32,7 % zum Vorjahresmonat



+4,3 % zum Vormonat



Exportpreise, August 2022



+18,6 % zum Vorjahresmonat





+2,1 % zum VormonatDie Importpreise waren im August 2022 um 32,7 % höher als im August 2021. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das der höchste Anstieg seitMärz 1974 (+35,0 % gegenüber März 1973). Im Juli 2022 hatte die Veränderungsrategegenüber dem Vorjahr noch bei +28,9 % gelegen, im Juni 2022 bei +29,9 %.Gegenüber dem Vormonat Juli 2022 stiegen die Importpreise im August 2022 um 4,3%.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im August 2022 um 162,4 % teurer als im August 2021 und18,9 % teurer als im Vormonat Juli 2022. Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleichist weiterhin vor allem durch die starken Preissteigerungen bei importiertemErdgas begründet. Diese Preise lagen im August 2022 viermal so hoch wie imAugust 2021 (+306,3 %). Gegenüber Juli 2022 stiegen sie um 48,2 %.Elektrischer Strom kostete im August 2022 an den Börsen 464,5 % mehr als einJahr zuvor. Allein gegenüber Juli 2022 wurde importierter Strom 46,9 % teurer.Die Preise für importierte Steinkohle lagen 192,1 % über denen von August 2021.Gegenüber Juli 2022 sanken sie wieder (-4,8 %), nachdem sich der Import vonSteinkohle im Juli gegenüber Juni 2022 deutlich verteuert hatte (+14,4 %).Erheblich teurer als vor einem Jahr waren außerdem Mineralölerzeugnisse mit+77,4 % und Erdöl mit +58,8 %. Jedoch sanken hier die Preise gegenüber demVormonat Juli 2022: bei Mineralölerzeugnissen um 4,9 % und bei Erdöl um 6,5 %.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im August 2022 um13,2 % höher als im August 2021 und 0,1 % höher als im Juli 2022. Lässt man nurErdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex um 30,1% über dem Stand des Vorjahres (+5,6 % gegenüber Juli 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Metallen und Kunststoffen, Papier undPappeImportierte Vorleistungsgüter waren im August 2022 um 16,8 % teurer als imVorjahresmonat (-0,5 % gegenüber Juli 2022).Düngemittel und Stickstoffverbindungen waren mit einem Plus von 145,1 % immernoch erheblich teurer als im August 2021. Gegenüber dem Vormonat stiegen diePreise um 5,7 % nach Preisrückgängen in den letzten drei Monaten.Höher als im August 2021 waren außerdem vor allem die Importpreise fürRohaluminium (+50,3 %) sowie für Papier und Pappe (+40,1 %). Auch Roheisen,