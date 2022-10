BERLIN (dpa-AFX) - Zu einem bundesweiten Aktionstag mehrerer Verbände für einen Mietenstopp fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) von der Regierung in der Krise Vorrang für den Bau von Sozialwohnungen. "Die Bundesregierung wird ihr Ziel, jährlich 400 000 neue Wohnungen zu bauen, voraussichtlich nicht erreichen", sagte DGB-Bundesvorstandsmitglied Stefan Körzell am Freitag in Berlin. "Deshalb sollte jetzt der angekündigte Bau von 100 000 Sozialwohnungen pro Jahr im Fokus stehen."

Für diesen Samstag (8. Oktober) rufen der DGB und weitere Organisationen zu einem bundesweiten "Mietenstopp-Aktionstag" auf. Geplant sind zahlreiche Aktionen und Demonstrationen in mehr als 50 Städten. Die Verbände schlagen wegen bei vielen wohl steigenden Kosten Alarm: "Nicht nur die Betriebskosten steigen exorbitant, auch die Kaltmieten kennen nur eine Richtung: nach oben."